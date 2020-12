Grote ongerustheid over ‘besmettelijkere’ Britse corona-mutatie: “Deze variant is dus wel iets om ons zorgen om te maken”

Heel voorlopige aanwijzingen lijken er nu toch op te wijzen dat de nieuwe variant van het coronavirus, die zich snel verspreidt in het zuidoosten van Engeland, besmettelijker is dan eerdere mutaties. Internationale experts hadden daar vraagtekens bij gezet. “Deze variant is dus wel iets om ons zorgen om te maken”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt), die tegelijk benadrukt dat het om erg voorlopige aanwijzingen gaat. Er moet nog veel meer onderzoek gebeuren, zeggen ook Steven Van Gucht en Britse experts.