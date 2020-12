Jacky Morel, alias Hilaire Baconfoy van De collega’s, overleden: “Mensen dachten dat hij écht ambtenaar was”

In een rust- en verzorgingstehuis in Ukkel is acteur Jacky Morel (88) overleden. Morel speelde in talloze theaterstukken en televisiereeksen, maar zit ins ons collectief geheugen als Hilaire Baconfoy, de bemoeial uit de VRT-serie De collega’s. “Papa had dat succes nooit zien aankomen”, zegt zijn dochter Isabelle Morel.