Steven Van Gucht: “Hou kerst klein, fijn en veilig, zodat het geen feest wordt voor het virus”

Tussen 10 en 17 december waren er gemiddeld 2.547 nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van de week daarvoor. “Gelukkig neemt de stijging niet meer alsmaar toe”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De situatie blijft zorgelijk. Laat de feesten dus geen virusbroeihaarden worden.”

Het aantal besmettingen blijft stijgen, maar die stijging remt licht af. “We zien geen felle stijging zoals in enkele andere Europese landen”, zegt Van Gucht. De stijging doet zich voor in alle gewesten, met 18 procent in Vlaanderen, 12 procent in Brussel en 6 procent in Wallonië. In Antwerpen wordt de situatie precair, met een toename van 29 procent. Ook in absolute cijfers spant Antwerpen de kroon, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.

De ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijven voorlopig stabiel, maar bevinden zich nog steeds op een hoog niveau.

“Het worden bijzondere feestdagen”, aldus Van Gucht. “Gezellig samen zijn met familie en vrienden geeft een gevoel van gezelligheid en geborgenheid, maar dat is een vals gevoel voor wat het virus betreft. Hou u dus aan de maatregelen om maximaal 1 of 2 bezoekers te ontvangen. Maak van Kerstmis geen feest voor het virus.”