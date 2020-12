24 maanden cel voor drugsdealer met meer dan 1 kilo speed

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een vijftiger uit Herentals tot een gevangenisstraf van 24 maanden en een boete van 12.000 euro veroordeeld voor onder andere drugshandel en wapenbezit.

De vrouw werd op 23 augustus 2020 met haar auto door de politie aan de kant gezet voor een controle. Ze was in het bezit van een vouwmes en in de auto vonden de agenten ook wat drugs. Tijdens een huiszoeking die daarop volgde werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen, waaronder meer dan 1 kilo speed. In haar gsm stonden ook berichten die wijzen op de verkoop van drugs.