Moskou veroordeelt Amerikaanse sancties tegen gaspijpleiding als “hybride oorlog”

De Amerikaanse sancties tegen de controversiële gaspijpleiding Nord Stream 2 zijn een vorm van hybride oorlogsvoering, zegt Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

“Dit is inderdaad een variant van hybride oorlogsvoering. Dit wordt gebruikt door de Verenigde Staten als een hybride oorlog”, aldus Peskov, geciteerd door het Russische staatspersagentschap Tass.

De pijpleiding zal Russisch gas direct naar Duitsland vervoeren, via een route onder de Oostzee. De bouwwerkzaamheden lagen ongeveer een jaar stil na Amerikaanse sancties, maar zijn eerder deze maand hernomen. De gaspijpleiding is naar verluidt voor meer dan 90 procent afgewerkt.

Volgens de VS is de gaspijpleiding een bedreiging voor de veiligheid van de NAVO-landen in de Europese Unie, die volgens Washington nog meer afhankelijk zullen zijn van Rusland. Moskou beschuldigt Washington ervan het project te blokkeren om zelf leverancier te blijven van duurder Amerikaans gas op de Europese markt.

Nord Stream 2, dat eigenlijk al begin 2020 operationeel had moeten zijn, zou Rusland in staat stellen om dubbel zoveel gas te leveren als met Nord Stream 1, dat operationeel is sinds 2012. Het zou West-Europa bevoorradingszekerheid bieden via de Oostzee.