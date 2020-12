Beurzen onderuit door zorgen over Britse virusmutatie

De Europese beurzen zijn maandag onderuit gegaan door de zorgen over een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus en het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen. Een akkoord in Washington over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie kon het tij niet keren.

De Bel 20 stond rond de middag bijna 3,8 procent lager. Kort na de opening zakte hij al met 2 procent.

De Nederlandse AEX-index stond rond het middaguur 3,4 procent lager op 603,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 3,8 procent. De hoofdindex in Madrid leverde 3,9 procent in.

Londen raakte 2,9 procent kwijt en ook het Britse pond stond onder druk. In een deel van het Verenigd Koninkrijk zijn strengere coronamaatregelen genomen vanwege een nieuwe variant van het coronavirus, die zich sneller kan verspreiden.

Banken

Vooral de Europese luchtvaartsector kreeg rake klappen. Diverse landen, waaronder België, hebben besloten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe te laten uit angst de virusmutatie te importeren. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 7 procent. In Frankfurt verloor Luftansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, 6 procent en de budgetvliegers Ryanair en easyJet zakten 6 en 11 procent in Londen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor bijna 11 procent. Reisbureau TUI en cruisebedrijf Carnival daalden tot 9,7 procent.

Grote dalers op de Brusselse beurs zijn ING Group (-6,7 procent) en KBC (-5,1 procent). Volgens de zakenkrant De Tijd komt dat omdat beleggers vrezen voor oplopende probleemkredieten nu de huidige virusopstoot de economie weer lamlegt. Vrijdag vroeg de Nationale Bank de financiële instellingen bovendien om tot oktober dividenden te beperken. En ook bedrijven als Kinepolis en AB Inbev, die sterk beïnvloed worden door mogelijk lange lockdowns deze winter, verliezen sterk.