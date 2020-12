Onroerenderfgoedprijs 2021 gaat op zoek naar pareltje dat normaal niet toegankelijk is

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele lanceert met de slagzin “Waar u zich thuis voelt, daar zijn wij trots op” de zesde Onroerenderfgoedprijs die in 2021 op zoek gaat naar beschermd erfgoed dat in de regel niet toegankelijk is voor het grote publiek, zoals een woning, een school, een graftombe of een besloten tuin. Beheerders van dergelijke verborgen parels kunnen zich inschrijven tot en met 1 maart 2021.