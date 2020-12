Voormalig Antwerps gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) overleden

Herentals - In Herentals is schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst Peter Bellens (CD&V) onverwacht overleden op 56-jarige leeftijd. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. Bellens was van 2011 tot 2018 ook gedeputeerde van de provincie Antwerpen, waar hij bevoegd was voor onder meer Cultuur, Landbouw en Europese Samenwerking.

Bellens was eerder tijdens zijn politieke carrière ook nationaal secretaris van de CVP-jongeren en was sinds 2006 gemeenteraadslid in Herentals. Hij was lange tijd actief als leerkracht, maar werkte ook enkele jaren op het kabinet van Inge Vervotte (CD&V) toen die minister was.