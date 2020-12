Moskou en Peking ontkennen betrokkenheid cyberaanval Verenigde Staten

Rusland en China ontkennen iets te maken te hebben met de recente cyberaanvallen tegen de Amerikaanse overheid en andere organisaties en overheden in de wereld.

“Rusland is niet betrokken in zulke aanvallen, vooral deze. We stellen dit officieel”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov van de Russische president Vladimir Poetin, aan het staatspersagentschap Tass. “Elke beschuldiging van Russische betrokkenheid is absoluut ongefundeerd en is meer waarschijnlijk een voorzetting van blinde russofobie die gebruikt wordt in geval van eender welk incident.”

Vorige week uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo directe beschuldigingen tegen Rusland. President Donald Trump zei dan weer dat China mogelijk achter de cyberaanval zit.

Een farce

“De beschuldigingen van de VS tegen China zijn altijd een farce geweest, met politieke motieven”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dan weer. “De VS hebben cyberveiligheidskwesties gepolitiseerd, voortdurend valse informatie verspreid zonder overtuigend bewijs in een poging het imago van China te schaden en de internationale gemeenschap te misleiden.”

De grote cyberaanval op de computernetwerken van de Amerikaanse overheid is ontdekt toen cyberveiligheidsbedrijf FireEye een hackaanval op het eigen netwerk ging onderzoeken. Daarbij vond FireEye een probleem met de software van leverancier SolarWinds, waarvan de Amerikaanse overheid ook een afnemer is.

Volgens FireEye zijn overheden en ondernemingen in de IT en energie het doelwit van de cyberaanval. Die zou plaatsvinden sinds de lente van dit jaar in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. In de VS zijn de ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Financiën en Handel en verschillende federale agentschappen getroffen. De internetpiraten maakten gebruik van een update van de software van SolarWinds, die door duizenden bedrijven en regeringen in de wereld wordt gebruikt. Technologiereus Microsoft is ook getroffen en bracht klanten, onder meer in België, op de hoogte die de kwetsbare software van SolarWinds gebruiken.