Gitte Wens (28) woont bij haar ouders op de veeboerderij in Oud-Turnhout. Door corona zijn veel van haar hobby’s en activiteiten stilgevallen. Gelukkig kwam Inne Vennekens (34) op haar radar. Circuit Sortie koppelde het tweetal aan elkaar.

Gitte en Inne zagen elkaar voor het eerst deze zomer in Herentals, toen ze gingen kajakken op de Nete. Dat was zo afgesproken via de site van Circuit Sortie, waar mensen met een beperking iemand zoeken ...