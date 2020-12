Terwijl enkele weken geleden de gevarenzone nog gevaarlijk dichtbij leek, lonkt AA Gent na drie opeenvolgende overwinningen plots opnieuw naar de top vier. Zelden waren de verschillen in de Jupiler Pro League zo klein. En daar speelt ook het coronavirus een rol in.

Als u een kleine maand geleden had verkondigd dat AA Gent zou gaan winnen op het veld van Club Brugge, hadden we u waarschijnlijk een thermometer tegen het hoofd gehouden om uw koorts te meten. We kunnen ...