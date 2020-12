Ajax-aanvaller Quincy Promes reageert op arrestatie na steekincident: “Ik ben vrij, dat zegt genoeg”

Quincy Promes verstopte zich na afloop van het duel met ADO Den Haag (2-4) niet en ging voor de camera van FOX Sports in op zijn arrestatie, vorige week zondag. De aanvaller van Ajax, die in Den Haag na rust inviel, wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. “Het was lekker om weer te mogen voetballen”, aldus Promes.

“Ik kan me weer op het voetbal focussen, alle randzaken achter me laten, voel me goed en ben fit. Ik ben weer bij de groep en zolang ik me op het voetbal kan focussen, is dat het mooiste wat er is. Dat ...