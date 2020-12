Honderd geëvacueerde bewoners terug naar huis na gasexplosie: “Enorme vuurbal kleurde de straat oranje”

Hasselt -

De gasontploffing die zondagavond brasserie De Gulden Boon in Hasselt zo goed als wegblies, zindert ook maandagochtend nog na. Pas rond 9 uur mochten honderd bewoners die geëvacueerd werden, terug naar huis. De schade aan de brasserie is enorm. Een verzakte gasleiding was waarschijnlijk de oorzaak van de explosie.