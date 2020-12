Inter wil niet spelende Radja Nainggolan toch niet zomaar laten gaan: “We hebben al met hem gesproken”

Waar speelt Radja Nainggolan na de winter, bij Inter of toch opnieuw ergens anders? Als het van de Nerazzurri afhangt, is een vertrek mogelijk.

‘Il Ninja’ speelt eigenlijk geen grote rol in het team van trainer Antonio Conte. Hij kwam tot nu toe slechts 45 minuten in actie in vijf optredens. En deze maand speelde hij nog niet door ‘spiervermoeidheid’. Tussendoor zag hij Inter uitgeschakeld worden in de Champions League, al staan de Nerazzurri wel tweede in de Serie A en zit Romelu Lukaku al aan twaalf goals.

Nainggolan speelde vorig seizoen op huurbasis bij Cagliari, de club waar AS Roma hem jaren geleden wegkocht. De Sardiniërs willen de middenvelder al lang terughalen, maar zijn kostprijs bleek tot nu toe te hoog. Intussen meldde ook Torino zich voor ‘Il Ninja’.

“We hebben al met Radja gesproken over zijn toekomst”, zei sportieve baas Piero Ausilio aldus Corriere dello Sport. “Onlangs nog zelfs, om te zien wat zijn wensen zijn. Het is normaal dat hij meer wil spelen, maar Inter wil hem niet zomaar weggeven aan eender wie. Dat moet duidelijk zijn. Als onze voorwaarden ingelost worden, dan kunnen we hem laten gaan.”

Nainggolan verdient bij Inter 4,5 miljoen euro per jaar. Hij zou nog zo’n 12-15 miljoen euro moeten opbrengen voor de Italiaanse topclub.