Niet vier, maar vijf welpjes voor Noëlla en August

Noëlla en August, het wolvenkoppel in Limburg, heeft blijkbaar niet vier, maar wel vijf welpen gekregen. Dat blijkt uit recente camerabeelden. Ondertussen zijn er wel al twee welpjes overleden.

‘De Daltons’ doopte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de eerste wolvenwelpjes in ons land. Op camerabeelden waren toen vier spelende welpjes te zien. Maar op latere beelden waren nooit meer dan drie welpjes te zien. Er werd dus gedacht dat eentje de eerste levensmaanden niet overleefd had. Al was dat niet zeker. “Individuele identificatie van welpen op basis van vachtkenmerken op foto en video is vaak onmogelijk, omdat de jeugdvacht continu evolueert. Een welp kan er op enkele weken tijd daardoor heel anders uitzien”, klinkt het bij het Instituut Natuur en Bosonderzoek (INBO).

Maar op drie oktober passeerden er zeven wolven voor de camera. August en Noëlla kregen dus vijf welpjes en niet vier. En ze waren toen allemaal nog in leven. De beelden werden pas bekeken na twee dodelijke ongevallen. Op 9 oktober werd een eerste welp doodgereden langs de N74 in Hechtel-Eksel en op 19 oktober werd een aanrijding ook een twee welp fataal. Momenteel zijn er dus nog drie welpjes in leven.

Over een derde aanrijding was lange tijd onzekerheid. Op 2 december werd op de Weg naar Opglabeek een wolf aangereden. Er vond een grootschalige zoekactie plaats, maar de wolf werd niet gevonden.

Op beelden van een week later blijkt wel dat de welp nog in leven is. Maar de wolf hinkt wel.