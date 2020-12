De speeldata van de vijf uitgestelde wedstrijden zijn bekend: probleem voor Beerschot, geen winterstop voor Eupen

Verschillende wedstrijden van Eupen en Beerschot werden de afgelopen weken uitgesteld omdat beide ploegen te kampen hadden met te veel coronaslachtoffers. De Pro League heeft nu de speeldata van de inhaalwedstrijden bekendgemaakt. In totaal gaat het om vijf wedstrijden die tijdens en net na de winterstop gespeeld zullen worden.

Op 29 december staat Eupen-Zulte Waregem op het programma. Een dag later, op 30 december, is STVV-Beerschot gepland. 6 januari spelen Eupen en KRC Genk tegen elkaar. Een week later, op 12 januari is het de beurt aan de inhaalwedstrijd tussen KV Oostende en Eupen en 13 januari staat het duel Beerschot-Cercle op de kalender. Alle inhaalwedstrijden starten om 20u45. Mocht Holzhauser de Gouden Schoen winnen, dan gebeurt dat terwijl hij tegen Cercle speelt op woensdag 13 januari.

De winterstop was sowieso al met een week ingekort door kalenderwijzigingen en gaat nu in vanaf 28 december en loopt tot en met 8 januari. Eupen speelt in die periode twee wedstrijden. Van een winterstop is in de Oostkantons dus geen sprake. Beerschot speelt één wedstrijd tijdens de winterstop, de andere inhaalwedstrijd van de Antwerpse ploeg valt net na de winterstop. De twee ploegen zorgen ervoor dat ook Zulte Waregem, Genk, STVV en KVO een nog kortere winterstop hebben.