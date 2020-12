Britse regering denkt niet aan verlenging Brexit-overgangsperiode

Ondanks de toeleveringsproblemen als gevolg van de nieuwe variant van het coronavirus denkt de Britse regering er niet aan om de Brexit-overgangsperiode te verlengen. Dat zou “olie op het vuur gieten”, reageerde minister van Transport Grant Shapps maandag op oproepen vanuit de oppositie.

Eind dit jaar verstrijkt de overgangsfase en verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt. Ondanks het uitblijven van een handelsakkoord heeft de Britse regering een verlenging van die overgangsperiode steeds afgewezen. Dat blijft ook het standpunt nu Europese landen de grenzen met het Verenigd Koninkrijk tijdelijk sluiten uit vrees voor de nieuwe variant van het coronavirus.

“Als er één zaak echt olie op het vuur zou kunnen gieten, dan zou dat het wijzigen zijn van iets waarvan we allemaal al heel lang weten dat het ten einde komt, namelijk de overgangsperiode op 31 december”, zo verklaarde Shapps maandag aan de Britse openbare omroep BBC. “Het belangrijkste is dat bedrijven zich blijven voorbereiden, dat mensen voorbereid zijn.”

Verscheidene stemmen in de oppositie drongen maandag aan op een verlenging van de overgangsperiode. Onder meer de Londense burgemeester Sadiq Khan lanceerde een oproep in die zin. Volgens hem moet de regering haar inspanningen momenteel richten op het vrijwaren van de toeleveringsketens en de strijd tegen het coronavirus.

De snelle verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus deed verscheidene Europese landen zondag beslissen om tijdelijk de grenzen te sluiten. Daardoor kunnen er ook geen vrachtwagens meer het Kanaal oversteken. Het zorgt voor ellenlange files en sectororganisaties waarschuwen voor dreigende tekorten indien er niet snel een oplossing wordt gevonden.

Vele Britse handelaars waren al volop extra goederen uit de Europese Unie aan het inslaan met het oog op het vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 31 december. Dan worden meteen douanetarieven en andere handelsbeperkende regels van toepassing. De teams van de Britse regering en de Europese Commissie onderhandelen nog steeds over een handelsakkoord dat zo’n scenario moet vermijden, maar een doorbraak is er nog steeds niet.

Chaos vermijden

Zondag verstreek de deadline die het Europees Parlement had gesteld. Het halfrond is nu niet meer in staat om een eventuele deal nog voor het jaareinde te ratificeren. Niettemin bleef David McAllister, de Duitse voorzitter van de speciale Brexit-groep in het parlement, zich maandag constructief opstellen.

“Het parlement heeft er alles aan gedaan om instemming te kunnen geven voor het einde van de overgangsperiode en is toegewijd om elke mogelijke stap te zetten die de verstoringen voor burgers en bedrijven minimaliseren”, zo tweette McAllister maandag.

Om een harde Brexit met douanetarieven te vermijden, zouden de lidstaten kunnen beslissen om een eventuele deal met Londen reeds voorlopig in werking te laten treden, in afwachting van een latere parlementaire ratificatie. De Europarlementsleden kijken daar kritisch tegenaan, omdat ze dan geen echte inspraak meer hebben. Anderzijds willen ze ook een chaotische no deal vermijden.