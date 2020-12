Aanvalshond zet zijn tanden in jarige Bart De Wever

Antwerpen - Van een origineel verjaardagscadeau gesproken. Het hondenteam van de Antwerpse politie deed Antwerps burgemeester een hondentraining cadeau voor zijn 50ste verjaardag.

Aan de kennel van het hondenteam van de politiezone Antwerpen werd De Wever in een beschermingspak gestoken en kon hij ondervinden hoe hard zo een aanvalshond kan bijten en trekken. De burgemeester had al bij herhaling aangegeven dat hij eens zo’n hondentraining wou meemaken als ‘slachtoffer’, zegt zijn woordvoerder. Om evidente redenen was dat niet zo evident, maar voor zijn 50ste verjaardag werd een uitzondering gemaakt.