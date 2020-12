Schalke 04 moet weer op zoek naar nieuwe coach, trainerslicentie interim-coach slechts geldig tot 1 januari

Onze landgenoot Benito Raman krijgt bij Schalke 04 na nieuwjaar wéér een nieuwe coach. David Wagner moest eind september plaats maken voor Manuel Baum. Die werd deze maand ontslagen en de licentie van interim-coach Huub Stevens loopt af op 1 januari. Een nieuwe T1 is dus een must. De immense crisis bij de Duitse traditieclub duurt intussen maar voort want ook afgelopen zaterdag kon Schalke niet winnen van Arminia Bielefeld.

Huub Stevens moest zijn licentie opnieuw aanvragen om te kunnen inspringen als interim-coach bij Schalke 04 na het ontslag van Manuel Baum. Maandag onthulde hij echter aan Kicker dat zijn licentie slechts geldig is tot 1 januari. Enkel in de bekerwedstrijd op 22 december tegen Ulm kan de Duitse traditieclub dus nog rekenen op Stevens als hoofdcoach.

Daarna neemt de 67-jarige Nederlander afscheid als coach. De Nederlander was vorig jaar ook al even interim-coach en was in 2011/2012 en tussen 1996 en 2002 ook al trainer van Schalke 04, waar hij uitgeroepen werd tot coach van de eeuw. Hij zou zijn licentie wel nog kunnen verlengen, maar dat zal dus niet gebeuren. Volgens het Duitse blad Kicker zou de Zwitserse coach Christian Gross kandidaat zijn om Stevens op te volgen.

Traditieclub Schalke 04, amper twee jaar geleden nog tweede in de Bundesliga, verkeert in de diepste crisis in jaren. Het kon nu al elf maanden niet meer winnen in de Duitse hoogste klasse. De laatste zege dateert van 17 januari.