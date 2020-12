Eerste witte kerst in tien jaar zit er niet in, maar mogen we dan wel hopen op sneeuw met Nieuwjaar?

Het is al tien jaar geleden dat we nog eens een witte kerst kregen, en ook dit jaar zit die er opnieuw niet aan te komen. “Terwijl we die in coronatijden zo graag zouden willen”, zegt weerman Frank Deboosere. Dichter bij Nieuwjaar wordt het kouder en vergroot de kans op sneeuw, al is het nog te vroeg om te voorspellen of er tijdens de oudejaarsnacht sneeuw zal vallen.

Met temperaturen van 12 à 13 graden was het de voorbije dagen erg zacht voor de maand december, en het blijft nog zo tot woensdag. Donderdag nemen de temperaturen een forse duik, zegt weerman Frank Deboosere, maar met maxima van 6 à 7 graden zit een witte kerst er ook dit jaar niet in.

“Dat mag ons niet verwonderen. Een groene kerst is voor Vlaanderen absoluut de regel. Het is al tien jaar geleden dat we nog een witte kerst hadden”, zegt Deboosere. “Ik herinner het me nog goed: in december 2010 viel er zoveel sneeuw dat we met Kerstmis zijn moeten thuisblijven en niet konden gaan eten bij mijn schoonouders. Het was te gevaarlijk op de weg. Op Kerstdag lag er meer dan 10 centimeter sneeuw. Mensen konden hun huis amper uit. Spijtig dat het dit jaar niet zo zal zijn: dat zou mensen afgeraden hebben om in coronatijden toch nog elkaars gezelschap op te zoeken.”

Wél kans op sneeuw in Wallonië

In de hogergelegen gebieden in Wallonië zit winterse neerslag er wel in. “Boven de 300-400 meter zal er wel sneeuw vallen en een wit landschap te zien zijn.”

Met Nieuwjaar zou er wel sneeuw kunnen vallen, maar het is volgens de KMI-weerman nog te vroeg om daar zinnige uitspraken over te doen. “Dat is pas over tien dagen. Het is zo dat er een koudere periode zit aan te komen, en als er dan toevallig neerslag valt in de nacht van oud naar nieuw zou dat sneeuw kunnen zijn. Maar het is echt nog te vroeg om dat te voorspellen. Ik zou het wel graag hebben, hoor. Dan blijft iedereen thuis. Maar op dit moment is het koffiedik kijken. Of sneeuwdik.”

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Hoe ontstaat sneeuw?