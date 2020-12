Al meer dan tien Britten die in Duitsland landden met de laatste toegelaten vluchten, hebben positief getest

Een deel van de vliegtuigpassagiers uit Groot-Brittannië die nog net in Duitsland mochten landen, is besmet met het coronavirus. Het is onduidelijk of het om het de normale variant van het gevreesde virus gaat, of om de gemuteerde vorm waarvoor veel landen het verkeer met Groot-Brittannië hebben stilgelegd.

In de nacht van zondag op maandag testte één passagier op de luchthaven van Hannover positief op het coronavirus. De persoon had op een vlucht vanuit het Verenigd Koninkrijk gezeten, waar momenteel een meer besmettelijke variant van het virus rondgaat. 63 passagiers moesten in de transitzone blijven. De besmette persoon werd teruggestuurd. Het is wel nog onduidelijk of de besmette persoon effectief besmet was met de nieuwe variant. In Frankfurt speelde zich een gelijkaardig scenario af. Daar hebben vier passagiers die uit het VK kwamen positief getest. Zij zullen verder getest worden om uit te sluiten of het om de nieuwe variant gaat.

En ook in Hamburg kwamen zeven besmette personen uit het Verenigd Koninkrijk aan.

Op de luchthavens van Berlijn, Stuttgart en Dortmund zou er ook sprake van besmettingen zijn.

