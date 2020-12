Afrikaanse varkenspest uitgeroeid in België

Nadat op Europees niveau ons land het label kreeg van vrij te zijn van de Afrikaanse varkenspest, heeft België maandag hetzelfde label gekregen van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Door te bevestigen dat de ziekte die zowel varkens als everzwijnen treft, op het Belgische grondgebied uitgeroeid is, heft de organisatie de beperkingen op die nog deels rustten op de uitvoer van Waals en Vlaams varkensvlees, zo benadrukt het kabinet van federaal minister van Landbouw, David Clarinval.

Op Twitter juichte de minister het “uitstekende nieuws voor onze varkenskwekers” toe, “die nu hun internationale uitvoer kunnen hervatten”.

Het federaal voedselagentschap had in oktober de procedure opgestart bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid om België volledig vrij te verklaren van de Afrikaanse varkenspest, nadat meer dan een jaar geen nieuw “vers” everzwijnenkadaver positief had getest op de Afrikaanse varkenspest. Later werden nog positieve kadavers gevonden, maar die waren meerdere maanden oud.

De ziekte, die onschadelijk is voor de mens, dook in september 2018 op bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Er werden geen gekweekte varkens besmet, maar toch waren er gevolgen voor de uitvoer van Belgisch varkensvlees.