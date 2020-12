Engelse ontwikkelaar neemt traditieclub Patro Eisden over

De Engelse ontwikkelaar Derrick Devonport heeft mijnclub Patro Eisden, die met trainer Stijn Stijnen en de flamboyante Iraanse voorzitter Salar Azimi in eerste nationale voetbalt, overgenomen. Dat heeft Patro maandag aangekondigd.

“Het hing al een tijdje in de lucht, want Patro was op zoek naar een overnemer”, legt Stijnen uit. “De beste en meest concrete piste is gevonden in de heer Devonport en partners. De groep rond Devonport met zetel in Londen heeft wereldwijde vertakkingen in residentiële en niet-residentiële ontwikkelingsprojecten. Het was tijd om te landen. De nieuwe investeerder benadrukt Patro de middelen te geven om een fulltime profclub te worden waarbij de tradities gevrijwaard blijven.”

De naam Derrick Devonport dook al op, toen de Chinees Wayne Woo bij Patro de plak zwaaide. De periode Woo kende een ongelukkige afloop, waarna Salar Azimi op 31 oktober 2018 de club van de afgrond redde en met succes overnam.

“Het was belangrijk om sterke financiële schouders voor het postcoronatijdperk te vinden. De volgende jaren zullen we op het reeds ingeslagen pad van succes verder kunnen bouwen. De transfers, die de laatste weken gerealiseerd zijn, en de professionalisering van de staf is daar een eerste stap van. De tweede stap is de uitbouw van het extrasportieve plan. De nieuwe CEO kijkt ernaar uit snel naar Eisden te komen om er zowel op als naast het veld een mooi succesverhaal van te maken”, gaat Stijnen verder.

Salar Azimi en Stijn Stijnen.

Er is volgens Stijnen een duidelijk uitgesproken intentie om samen met de lokale actoren het veelbelovende sportparkcomplex verder te ontwikkelen. Ook de jeugdwerking blijft belangrijk. “De voorbije jaren botsten we geregeld op de limieten van wat een club in eerste nationale kan betekenen. De nieuwe investeerder moest dus een aanvulling zijn op de sterktes die onze club al bezit. Als je verder kan bouwen op goede fundamenten, oogt de toekomst zeer goed,” aldus Stijnen.

Salar Azimi zal minstens de volgende vijf jaar een van de hoofdsponsors van Patro blijven. “Patro wenst Salar Azimi uitdrukkelijk te bedanken voor zijn engagement de voorbije jaren”, klinkt het. In het eerste seizoen onder Azimi promoveerde Patro meteen.

(belga)