Bondsvoorzitter Mehdi Bayat reageert na kritiek van premier Alexander De Croo op knuffelende voetballers: “Voetbal is slachtoffer van perceptie”

Gaan voetballers te intiem met elkaar om op een moment dat supporters niet eens kerst met hun naasten kunnen vieren? “Ja”, vindt premier Alexander De Croo. “Ik zal er de voetbalbond op aanspreken”, zei hij in de Zevende Dag. “Nee”, antwoordt bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Het voetbal is het slachtoffer van een perceptieprobleem.”

Ze worden steeds vaker gedeeld – de foto’s van juichende voetballers op de Belgische velden. Nu de kerstdagen voor de deur staan en de maatregelen van sociale afstand zwaarder wegen dan ooit, is het contrast met “het leven zoals het is, Jupiler Pro League” wel heel groot geworden. Vrijdag, na de zege tegen Anderlecht, namen de spelers van Charleroi hun directeur-generaal (en bondsvoorzitter) Mehdi Bayat op de schouders. Zaterdag vielen de spelers van Sint-Truiden elkaar in de armen na de eerste uitzege van het seizoen op Zulte Waregem. En zondag verspreidde Union een foto uit de kleedkamer, compleet met ontblote lichamen, pizzadozen en flesjes bier. Om hun supporters onder de neus te wrijven: in tweede klasse is het ook plezant.

Union vierde zondag nogal uitbundig na hun zege tegen Westerlo. Foto: rr.

Steeds meer voetbalfans stellen zich vragen bij de beelden van de “knuffelcontacten” en zondag kreeg premier Alexander De Croo het thema op zijn bord tijdens de uitzending van de Zevende Dag. “Krijgen voetballers een gasboete?”, was de vraag van een tv-kijkster. De premier legde uit dat er met de voetbalwereld afspraken zijn gemaakt. “Elke ploeg is een bubbel op zichzelf. Als een wedstrijd doorgaat, is iedereen getest en kan je ervan uitgaan dat het veilig gebeurt. Maar ik ben het eens met uw opmerking. Ik begrijp dat er in het voetbal emoties zijn, maar men moet die op een andere manier kunnen kanaliseren. Men vraagt aan ons om een aantal vastgeroeste gewoontes op te geven, zoals elkaar kussen of een hand geven. Ik heb met de voetbalbond gesproken en hen gezegd dat dit niet meer mag. Ik zou hen oproepen iets strikter te zijn.”

In een reactie zegt de bond dat hij de bezorgdheid van Alexander De Croo “deelt”. “Juichende voetballers zijn een fenomeen dat we niet alleen in ons land maar internationaal zien”, zegt woordvoerder Pierre Cornez. “We hebben hierover gesproken op UEFA- en FIFA-niveau. We bekijken wat kan, maar er zijn nog geen concrete maatregelen.”

De problematiek is er voorlopig alleen in het profvoetbal. Om de eenvoudige reden dat het amateurvoetbal voor onbepaalde tijd stilligt. De Pro League, de vereniging van profclubs in ons land, gaat zijn leden aanspreken. “We zullen de boodschap nogmaals overbrengen”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. Dat clubs inspanningen doen om de sociale afstand te bewaren, leidt soms tot absurde beelden. Zoals de spelers van Anderlecht die op een meter van elkaar gaan staan bij een ploegfoto. Om even later in een kringetje elkaar met strijdleuzen op te peppen.

Ook bij Anderlecht was er tijdens de peptalk voor de wedstrijd sprake van innige omhelzingen. Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Elke vier dagen getest

Voor Mehdi Bayat, lid van de raad van bestuur van de Pro League en voorzitter van de voetbalbond, draait de discussie om “perceptie”.

“Mensen reageren omdat ze niet weten dat voetballers getest zijn”, zegt Bayat. “Ik kan niet spreken voor mijn collega’s maar ook ik word elke vier dagen getest. Zonder negatieve test mag een clubleider niet op het veld. De discussie die er is, heeft te maken met perceptie.”

Bayat gaat zelfs een stap verder en beweert dat het voetbal een slachtoffer is van de perceptie.

“Alle virologen zijn het met elkaar eens dat het bijwonen van voetbalwedstrijden in bubbels, op veilige afstand van elkaar, geen verhoogd risico met zich meebrengt. Dat we dan toch voor lege tribunes moeten spelen is dan ook het gevolg van het perceptieprobleem dat het voetbal heeft.”