Vrachtwagens blijven naar haven van Dover komen, overheid vraagt havens te mijden

Ondanks de reisbeperkingen wegens de nieuwe variant van het coronavirus, blijven er maandag vracht- en personenwagens toestromen aan de haven van de Britse stad Dover. Dat meldt de Britse omroep BBC op zijn liveblog. De regering heeft de transporteurs opgeroepen om niet naar de havens te reizen.

De Franse regering had zondag aangekondigd dat ze het verkeer van mensen en vracht vanuit Groot-Brittannië voor 48 uur opschort, en dat vanaf de nacht van zondag op maandag. De beslissing werd genomen wegens de besmettelijke mutatie van het coronavirus die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van Engeland.

Aan de ingang van de haven worden de chauffeurs gewaarschuwd voor het feit dat de grens met Frankrijk gesloten is. Verschillende Britse vrachtwagenchauffeurs vertellen aan BBC dat ze rechtsomkeer maken en naar huis terugkeren. Buitenlandse chauffeurs moeten noodgedwongen twee dagen in hun cabine doorbrengen.

Delen van de autosnelweg M20 doen nu dienst als enorme parkeerplaats voor vrachtwagens. Volgens de politie van het graafschap Kent staan daar zowat 500 voertuigen.

De regering vraagt aan transporteurs om de regio te vermijden. Ook de havens van Portsmouth en Newhaven moeten vermeden worden.

In een reactie aan de openbare omroep noemt de vrachtwagenchauffeur Rick Mayo de situatie “belachelijk”. “Vrachtwagenchauffeurs komen niet in contact met andere mensen, we bevinden ons alleen in onze cabine. We doen drie tot vier dagen aan zelfisolatie”, zo klinkt het. “Als er wel contact plaatsvindt, is dat erg beperkt en met mondmasker en handschoenen.”