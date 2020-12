Nieuwe nummerplaten die starten met indexcijfer “2” eind januari in gebruik

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft maandag het startschot gegeven voor de druk van de laatste nummerplaat die begint met indexcijfer “1” en de eerste die begint met “2”. Die laatste zullen wellicht eind januari of begin februari in gebruik genomen worden.

Georges Gilkinet bracht maandag een bezoek aan de werkplaatsen voor nummerplatenproductie, de firma OTM-Zénith in Sint-Agatha-Berchem. Die firma procedeerde in totaal 11 miljoen nummerplaten die beginnen met het cijfer “1”. Gilkinet startte de markering van de laatste nummerplaat beginnend met “1” en de eerste plaat beginnend met “2”. Deze nieuwe nummerplaten staan volgens Gilkinet symbool voor “de overstap naar een veiligere, duurzamere, gedeelde mobiliteit die elke weggebruiker plaats geeft op de weg”.

“De manier waarop we ons dagelijks verplaatsen, evolueert voortdurend”, zegt Gilkinet. “Vroeger kregen we een zekere vrijheid, maar vooral veel gedoe door één of twee privé-auto’s te kopen. Nu is het aanbod van openbaar vervoer beter en bestaat er deelmobiliteit. Steeds meer Belgen kiezen voor actieve verplaatsingen, bijvoorbeeld met een (elektrische) fiets of deelauto.”

Ook steeds meer bedrijven bieden volgens de minister mobiliteitsdiensten aan. “Ik wil dat het makkelijker wordt om je vervoersmiddel te kiezen in functie van wat je op dat moment nodig hebt. Mobiliteit moet evolueren naar een efficiënte en duurzame dienst die voor iedereen beschikbaar is.”

De auto heeft volgens Gilkinet een plaats in de mobiliteit van morgen, maar staat niet langer centraal. “Er komt een beter evenwicht met andere vervoersmodi, zoals openbaar vervoer, deelmobiliteit en privévervoer”, benadrukt de minister.