Belgisch bedrijf haalt nieuw contract binnen voor ruimtemissie

Software-engineeringbedrijf Spacebel heeft een nieuw contract afgesloten met het Europees Ruimteagentschap ESA in het kader van de Altius-ruimteobservatiemissie. De Belgische KMO zal het grondsegment leveren dat zal instaan voor het databeheer afkomstig van de instrumenten aan boord van de Altius-satelliet, klinkt het in een persbericht.

De operationele grondinfrastructuur wordt opgezet in Redu en in Ukkel. Er zullen satellietgegevens verwerkt worden voor ze naar de verschillende gebruikers worden gestuurd.

Spacebel was al op verschillende niveaus betrokken bij het Altius-project, en is al verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de boordsoftware van de satelliet.

Altius is een microsatelliet die ozonprofielen in de stratosfeer zal opvolgen. De satelliet maakt deel uit van het Europese “Earth Watch”-programma, dat hoofdzakelijk gefinancierd is door België (94 procent van het budget). “De nieuwe ESA-missie steunt op een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)”, aldus Spacebel. “Ze zal ons toelaten om de samenstelling van de atmosfeer en de veranderingen van de ozonlaag in de stratosfeer te evalueren. Naast broeikasgassen zal de satelliet andere sporen van atmosferische gassen opmeten, zoals aerosolen, die de kwaliteit van de lucht op aarde aantasten.”

Ook zal Altius gedurende minstens drie jaar een antwoord bieden op het dreigende tekort aan satellieten die de aanwezigheid van bepaalde deeltjes in de atmosfeer kunnen monitoren.

De lancering is eind 2023 gepland vanuit Kourou.