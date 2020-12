Drie Cercle Brugge-spelers betrapt op verjaardagsfeestje in appartement met 22 aanwezigen

Brugge - Geen match? Dan maar een feestje. Dat dachten drie Cercle-spelers afgelopen weekend. De Brugse politie trof hen zaterdagnacht samen met 19 andere personen in een appartement aan. Organisator van dienst: Franck Kanouté, een Senegalese middenvelder van Cercle Brugge. “Een lockdownfeestje? Niets van”, zegt hij zelf.



De spelers van Cercle Brugge kregen afgelopen weekend onverwachts vrij. Tegenstander van dienst Beerschot kampte namelijk met teveel coronabesmettingen waardoor de wedstrijd uitgesteld werd. De Senegalese Cercle-middenvelder Franck Kanouté (22) greep het moment aan om heel wat vrienden uit te nodigen. Hij was op 13 december verjaard en een weekend zonder wedstrijd leek hem wellicht het uitgelezen moment om dat te vieren. De politie trof zaterdagnacht 22 personen in zijn appartement aan. Het merendeel daarvan waren vrouwen. Maar ook collega’s Anthony Musaba (20) en Jean Marcelin (20), twee huurlingen van de Franse moederploeg AS Monaco waren aanwezig. Kanouté zelf ontkent dat er sprake was van een feestje. “Een lockdownfeestje? Wie heeft je dat verteld? Dat klopt niet”, zegt hij kort. Opvallend: Anthony Musaba pronkte op sociale media ook met het feit dat hij zijn kapper vanuit Zuid-Frankrijk had laten overvliegen.

Voetballers en lockdownfeestjes. Het lijkt een constante te worden. Fabrice Ondoa (24), doelman bij KV Oostende, werd vorige week ontslagen toen bleek dat hij een feestje in zijn appartement had gehouden. En ook Tuur Dierckx, speler van Westerlo, kreeg de politie over de vloer toen hij samen met dertien anderen in zijn appartement in hartje Antwerpen aan het feesten was. Hij stond de volgende wedstrijd later toch gewoon terug op het veld. Afgelopen weekend was het dus de beurt aan enkele Cercle-spelers.

Het appartement van organisator Franck Kanouté. Foto: Tim Lescrauwaet

Luide muziek

De politie kreeg zaterdagnacht telefoon van buurtbewoners. Zij hoorden luide muziek in het appartement op het gelijkvloers in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. De agenten kwamen omstreeks 1 uur ter plaatse en hoorden de muziek hen tegemoet komen. “De bewoner opende de deur en zei dat hij een verjaardagsfeestje gaf en enkele vrienden had uitgenodigd”, klinkt het bij het Brugse parket. In het appartement troffen de agenten in totaal 22 feestende mensen aan. Het ging om de drie voetballers en enkele vrienden. Dertien aanwezigen waren vrouwen. “Sommigen zijn woonachtig in het buitenland”, klinkt het bij het Brugse parket. “Niemand droeg een mondmasker en bij aankomst van de politie probeerden enkele personen te vluchten. Anderen verstopten zich binnen in de woning.”

Het parket tilt zwaar aan de feiten. En aan het feit dat het om profvoetballers gaat: “Er wordt nu al maandenlang aan de burger gevraagd om zich aan een beperkt aantal contacten te houden. Maar blijkbaar zijn er toch nog mensen die vinden dat ze zich boven de wet kunnen stellen”, klinkt het. “Het is niet omdat bepaalde mensen het privilege krijgen om heel frequent getest te worden als profsporter dat zij meer contacten mogen onderhouden dan anderen.”

De Cercle Brugge-spelers wachten zware boetes die kunnen oplopen tot 4000 euro. Foto: BELGA

Sancties

De politie stelde tegen alle aanwezigen een proces-verbaal op. Het is nu aan het parket om te beslissen welke straf zij zullen krijgen. In principe zullen de genodigden een boete van 750 euro krijgen. Kanouté riskeert als organisator een boete van 4.000 euro. Maar het kan nog erger. “We zullen bekijken welke regels overtreden werden. En of bepaalde personen in het verleden al een overtreding begingen. We kunnen een mannelijke schikking aanbieden, maar die mensen kunnen net zo goed rechtstreeks voor de rechtbank gedaagd worden. De aanwezigen zullen dat later te horen krijgen.”

Ook Cercle Brugge beraadt zich over mogelijke sancties. Al willen zij eerst het verhaal van de betrokken spelers horen. “Als we hun versie gehoord hebben, zullen we beslissen welke sanctie we precies zullen opleggen. Hoe dan ook zal er wel een volgen”, zegt woordvoerder Louis-Philippe Depondt. De club werd maandagmiddag zelf door de politie op de hoogte gebracht. “We betreuren dan ook ten zeerste dat dit is kunnen gebeuren. Dit druist in tegen alles waar wij voor willen staan. De spelers krijgen nochtans ook duidelijke richtlijnen mee.”