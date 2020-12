Eén Belg in lijst van voetballers met meeste minuten in 2020, Harry Maguire klokt jaar af met bijna 5000 minuten

Het onderzoeksbureau CIES publiceerde de lijst van spelers die in 2020 de meeste speelminuten vergaarden tot 17 december. Harry Maguire voert de lijst van meest gebruikte spelers in 2020 aan. De verdediger van Manchester United heeft maar liefst 4745 minuten op de teller. Romelu Lukaku is de enige Belg in de lijst en staat op de zesde plaats.

Niemand stond langer op het voetbalterrein in 2020 dan Harry Maguire. Alle competities samen komt hij aan 4745 minuten. Goed voor zo’n 53 volledige wedstrijden. Hij laat daarmee Ruben Dias, de nummer twee in de ranking, met meer dan 400 minuten achter zich. Lionel Messi vervolledigt de top drie.

Harry Maguire. Foto: EPA-EFE

Romelu Lukaku (Inter) is de enige Belg in de lijst. Hij staat op de zesde plaats met 4144 minuten in 2020. In de lijst van doelmannen staat Thibaut Courtois (Real Madrid) op plaats zestien met 3990 minuten. Simon Mignolet (Club Brugge) is op plaats 35 te vinden met 3712 minuten. Marcelo Lomba van het Braziliaanse SC Internacional voert de lijst van doelmannen aan met 4740 minuten.

Wat verder nog opvalt: in de top tien van meeste gebruikte spelers staan drie voetballers van Manchester United. Naast Maguire staan immers ook Bruno Fernandes en Victor Lindelöf bij de eerste tien. Met ook nog Ruben Dias (Manchester City) is de Premier League het meest vertegenwoordigd in de top tien.

De top 10

1. Harry Maguire (Manchester United) 4745 minuten

2. Ruben Dias (Manchester City) 4344 minuten

3. Lionel Messi (FC Barcelona) 4293 minuten

4. Bruno Fernandes (Manchester United) 4164 minuten

5. Bruno Pacheco (Ceara SC - Brazilië) 4162 minuten

6. Romelu Lukaku (Inter) 4144 minuten

7. Victor Lindelöf (Manchester United) 4142 minuten

8. Raphaël Varane (Real Madrid) 4123 minuten

9. Jesus Navas (Sevilla FC) 4110 minuten

10. Callum McGregor (Celtic FC) 4103 minuten

Hier kan u de volledige lijst vinden.