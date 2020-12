Bondsparket wil twee speeldagen schorsing voor RSCA-assistent Nicolas Frutos

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en een boete van 1.500 euro (waarvan 1.000 euro effectief) voorgesteld als minnelijke schikking voor Nicolas Frutos, assistent-trainer bij RSC Anderlecht. De Argentijnse ex-spits vloog tegen Sporting Charleroi de tribunes in.

Paars-wit ging vrijdag op de valreep de boot in bij de Carolo’s, door een treffer van Gholizadeh in de slotseconden. De Brusselse bezoekers zagen Sardella voorafgaand balverlies lijden, maar claimden daarbij een overtreding van Charleroi-spits Teodorczyk. Ref Visser ging niet in op het protest van Anderlecht en dus won de thuisploeg met 1-0.

Het potje van Frutos kookte op het einde helemaal over. De assistent van Vincent Kompany ging “heftig gesticulerend” verhaal halen bij de vierde official, schreef Visser in zijn rapport. Frutos werd uitgesloten omwille van zijn kritiek op de wedstrijdleiding, maar verontschuldigde zich nadien bij de spelleiding in de kleedkamer.

“Het Bondsparket aanvaardt niet dat de neutrale zone wordt verlaten en dat de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel wordt getrokken”, klinkt het in de bondsactie. “Bovendien heeft hij als T3 een voorbeeldfunctie. Het Bondparket stelt bijgevolg een minnelijke schikking voor van 2 wedstrijden, waarvan 1 wedstrijd effectief en 1 wedstrijd met uitstel.”

Als RSCA en Frutos het voorstel van het Bondsparket aanvaarden, moet de Argentijnse assistent van Kompany de thuismatch tegen Beerschot van zondag ook in de tribunes plaatsnemen.

(belga)