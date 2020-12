OH Leuven laat linksachter Brent Laes ervaring opdoen bij Lierse

Oud-Heverlee Leuven laat de 20-jarige linksachter Brent Laes het seizoen volmaken bij Lierse Kempenzonen uit de 1B Pro League. Dat heeft OHL maandag gemeld.

De linksachter, een jeugdproduct van OHL, maakte in augustus 2019 zijn debuut voor het eerste elftal, in de bekerwedstrijd tegen Wetteren. Laes zorgde voor twee assists in die bekermatch. Een paar maanden later debuteerde hij ook in 1B, op het terrein van Virton.

Lierse staat in 1B na vijftien speeldagen pas zevende op acht ploegen, met tien punten. Nummer zes Lommel heeft al een forse voorsprong van elf punten op de Kempenzonen. De Brugse beloften van Club NXT sluiten in de tweede klasse de rij met zeven punten.

(belga)