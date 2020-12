Burnley pakt broodnodige zege tegen Wolverhampton en kruipt zo weg uit degradatiezone

Burnley heeft met 2-0 de scalp van Wolverhampton gepakt. Dankzij die broodnodige zege springt Burnley naar de zestiende plaats en is het degradatiegevaar weer even geweken. Bij Wolverhampton ontbrak Leander Dendoncker in de selectie door een blessure.

Geen Leander Dendoncker in de wedstrijd tussen Burnley en Wolverhampton. De Rode Duivel liep op 15 december tijdens de 2-1-zege tegen Chelsea een blessure op en was nog niet fit. Tegen Chelsea bleef hij na rust in de kleedkamer.

Op Burnley zag Dendoncker zijn ploeg al na een halfuur 1-0 in het krijt staan. De thuisploeg profiteerde in de omschakeling. Ashley Barnes kopte het openingsdoelpunt van dichtbij tegen de netten na een hoge voorzet die lang onderweg was.

Wolverhampton voetbalde amper een kans bij elkaar in eerste helft en dus stond Burnley verdiend op voorsprong. Net na rust verdubbelde Chris Woods de voorsprong. Een vrije trap kwam na wat duels voor de voeten van Woods en die trapte de 2-0 hoog in doel. Met zijn derde van het seizoen is hij topschutter bij Burnley, dat al een heel seizoen moeizaam scoort.

De penaltyfout van Benson. Foto: AP

Na de dubbele achterstand probeerde Wolverhampton wel, maar de ploeg had moeite om erdoor te komen. Traore toonde zich de gevaarlijkste man bij de bezoekers. Woods had echter de 3-0 aan de voet. Hij kwam alleen voor doelman Rui Patrico, maar die hield zijn ploeg toch enigszins in de wedstrijd.

In het slot werd het toch nog spannend toen invaller Benson al na amper tien seconden op het veld een penalty veroorzaakte. Fabio Silva mikte de strafschop in doel, maar verder dan de 2-1 kwam Wolverhampton niet meer. Het team van Dendoncker blijft zo steken op een elfde plaats in de Premier League, terwijl Burnley een goede zaak doet in de strijd om behoud.