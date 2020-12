Russische veiligheidsdienst FSB: telefoontje Navalny met Russische agent “vervalst”

De FSB, de Russische veiligheidsdienst, voert maandag aan dat het telefoongesprek dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny had met een Russische geheime agent een “vervalsing” en “provocatie” is. In het gesprek vertelt de agent hoe hij deelnam aan de vergiftiging.

“De video met het telefoongesprek is een vervalsing”, aldus de FSB in een persbericht, dat werd verspreid via de Russische persagentschappen. De FSB voegt eraan toe dat het “veronderstelde ‘onderzoek’ van Navalny” een “geplande provocatie” is, dat niet mogelijk was geweest “zonder de technische en organisatorische steun van speciale buitenlandse diensten”.

De Russische geheime agent onthulde in een telefoongesprek met Navalny hoe de dissident in augustus werd vergiftigd, namelijk via een onderbroek van Navalny. De Amerikaanse zender CNN en het onderzoekscollectief Bellingcat hadden een opname van het telefoongesprek in handen gekregen via het team rond Navalny. Die had de agent zelf opgebeld en zich voorgedaan als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad.

De onthulling komt nadat CNN en Bellingcat een eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB, die verantwoordelijk zou zijn voor de vergiftiging, hadden ontmaskerd.