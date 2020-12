Lionel Messi spreekt en geeft fans van FC Barcelona weer hoop: “Ik voel me weer goed, ik wil weer vechten”

Zondag 27 december om 21u30 spreekt Lionel Messi (33) in het programma El Mon op de Spaanse radiozender RAC1. In de Spaanse media is al een voorproefje van het gesprek verschenen. Daarin geeft Messi de fans van Barcelona hoop op een verleng verblijf in de Catalaanse hoofdstad.

Het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona loopt in juni af. Dat wil zeggen dat de Argentijn vanaf januari vrij mag praten met geïnteresseerde clubs. Over zijn toekomst is nog niets beslist.

“De waarheid is dat ik me vandaag oké voel. Dat was afgelopen zomer anders. Toen voelde ik me zeer slecht. Dat kwam door vanalles. Wat er voor de zomer gebeurde, de manier waarop het seizoen eindigde, de fax die ik stuurde omdat ik wilde vertrekken bij Barça en het gedoe daarrond... Daarna heb ik daar een tijdje mij hoofd over gebroken aan het begin van het seizoen. Maar vandaag ben ik in orde en heb ik weer zin om serieus te vechten voor alles wat ons te wachten staat. Ik kijk er naar uit en ben opgewonden. Ik weet dat de club een moeilijke tijd doormaakt, op club- en teamniveau, en alles rond Barcelona is moeilijk, maar ik kijk er naar uit.”

Door zijn positieve boodschap dat hij weer wil vechten en er naar uit kijkt, geeft Messi de fans weer hoop dat eer verlengd verblijf in Camp Nou toch niet ondenkbaar is.

Afgelopen zomer wilde Messi transfervrij vertrekken bij Barcelona via een speciale clausule in zijn contract, maar president Josep Maria Bartomeu wilde hem niet laten gaan. Inmiddels is de president zelf vertrokken en het is afwachten wie de nieuwe voorzitter van de club wordt. De presidentsverkiezingen worden op 24 januari gehouden.