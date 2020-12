Bestuurder van bestelwagen komt om het leven na botsing tegen vrachtwagen op E314

/ Zonhoven -

Een bestuurder van een bestelwagen is maandagavond rond 19.15 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E314 op het grondgebied van Zonhoven in de richting van Nederland, ter hoogte van de uitrit Houthalen. De bestelwagen was achter op een vrachtwagen geknald. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg moest de man van het voertuig, dat op de oplegger was ingereden, uit het wrak bevrijden.