Politici reageren scherp na nieuw lockdownfeestje met voetballers en roepen Pro League op het matje: “Dit moet stoppen”

Alweer een lockdownfeestje – dit keer met drie spelers van Cercle Brugge – en opzichtig geknuffel na de match en in de kleedkamer: het niet bepaald voorbeeldige gedrag van profvoetballers wekt meer en meer weerstand op bij de rest van de bevolking. Minister van Sport Ben Weyts gaat de Pro League op het matje roepen: “Dit moet stoppen.”

Een feestje met 22 aanwezigen in Brugge, onder wie drie spelers van Cercle. Eén week nadat Tuur Dierckx van Westerlo betrapt werd op een feestje in Antwerpen. En tussendoor werd ook Oostende-doelman Fabrice Ondoa ontslagen nadat bleek dat hij een feestje in zijn appartement had gehouden. Het lijkt wel alsof voetballers alle coronaregels aan hun laars lappen. Want ook het opzichtige geknuffel tijdens en na de wedstrijden steekt veel mensen de ogen uit.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) begrijpt dat ongenoegen. Hij vindt dat voetballers misbruik maken van het feit dat ze twee keer per week getest worden. “Nog los van het medische aspect – je dreigt door je gedrag een bron van besmetting te zijn – is er ook het ethische aspect en de voorbeeldfunctie”, zegt hij. “Ik heb er zelf voor gezorgd dat de profvoetballers opnieuw konden gaan spelen, dat de competitie kon starten. Ik wil dat we met zijn allen naar sportwedstrijden kunnen blijven kijken. Maar daar tegenover staat dat de spelers zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie.”

Van Quickenborne beaamt

In de plaats van de Pro League optreden kan Weyts niet, maar die mogen een telefoontje verwachten: “Dit moet stoppen.” Hetzelfde geluid klinkt bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD): “Voetballers hebben een voorbeeldfunctie. Zij hebben bovendien een bijzondere regeling die hen meer vrijheid geeft. Met vrijheid komt meer verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij zich zeker aan de regels houden. Ze zullen hun boete moeten betalen of voor de rechtbank verschijnen.”