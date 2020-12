“Laat feestende spelers Covid-tests van hun club betalen”

De geknipte spits vinden voor je team. Het is in het voetbal één van de moeilijkste jobs die er is. Hoewel, de afgelopen weken leek dat geen probleem. Wie recent naar de coiffure van pakweg Lukas Nmecha keek, dacht: Tiens, is die bij de kapper geweest? En zo waren er nog wel een paar spelers. Het kan natuurlijk dat een ploegmaat de Koning van de Tondeuse is, maar velen leken toch professioneel gekapt.