De paars-witte paradox: terwijl de dure spelers niet renderen bij Anderlecht, kostte de basisploeg tegen Charleroi bijna niks

Mustapha Bundu (23) was in 2020 met 2,8 miljoen euro de duurste zomertransfer van Anderlecht. Vrijdag tegen Charleroi viel Bundu in en verknoeide hij het compleet: 1-0 na pijnlijk balverlies. Het is een opvallende vaststelling. De duurste transfers van RSCA – goed voor 33,4 miljoen – verkommeren in de tribune, terwijl de basisploeg die moet proberen om het schip recht te houden amper 1,18 miljoen kostte. Waar komt die grote scheeftrekking vandaan? Wel, sinds 2018 passeerden er vier sportief directeurs de revue.