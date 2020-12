Waarom we plots twee herfstkampioenen in de Jupiler Pro League hebben

Na Club Brugge mag ook Racing Genk zich herfstkampioen noemen. Met dank aan een gril in de wedstrijdkalender en een ruimdenkende Jupiler Pro League.

De herfstkampioen is traditioneel de ploeg die na de heenronde de rangschikking aanvoert. Na het invoeren van de play-offs ging de waarde van de titel verloren. Enerzijds omdat er na de reguliere competitie nog play-offs volgen, anderzijds omdat de heenronde al na vijftien speeldagen afgelopen was. Dit seizoen telt de reguliere competitie opnieuw 34 speeldagen, net als een volledig seizoen vroeger. Na zeventien gespeelde wedstrijden, vorige donderdag, stond Club Brugge op één, met vijf punten voorsprong op Racing Genk, dat één wedstrijd minder had gespeeld. Club Brugge dus herfstkampioen, bevestigde ook de Pro League.

Maar na de speeldag van afgelopen weekend claimde Genk plots de herfsttitel. De reden? De achttiende speeldag werd voor de zeventiende gespeeld. En na zeventien speeldagen heeft niet Club Brugge, maar Racing Genk de meeste punten. 34 om precies te zijn. Club Brugge komt maar aan 33. Genk vroeg bij de Pro League of het nu officieel herfstkampioen is en kreeg met een smiley de bevestiging. “Herfstkampioen is geen officiële titel”, zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League. “Voor ons mogen ze alle twee herfstkampioen zijn.”

Eén voordeel is er wel voor wie nu op kop staat in de Jupiler Pro League. Als de competitie nu wordt stilgelegd, is de lijstaanvoerder kampioen. En dan hebben we na omrekening met Genk (34 punten uit 17 wedstrijden) en Club Brugge (36 punten uit 18) een ex aequo, want beide ploegen hebben dubbel zoveel punten als ze matchen hebben gespeeld. Twee herfstkampioenen dus.