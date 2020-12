DIT WAS MIJN 2020. Doelman Miguel Van Damme: “Ik wil in mei ons dochtertje in mijn handen kunnen houden”

Elke dag vertelt een figuur uit de sportwereld in “Dit was mijn 2020” over zijn/haar jaar dat niet alleen door corona anders dan anders was. Miguel Van Damme, doelman bij Cercle Brugge, krijgt na een stamceltransplantatie begin 2020 te horen dat de leukemie in zijn lichaam terug is. Toch start hij met een immunotherapie, maar hervalt later een derde keer. Eind september keept Van Damme een afscheidsmatch met vrienden, familie en collega’s. In mei volgt prachtig nieuws: de voetballer verwacht in mei een dochtertje met zijn vrouw Kyana.