Trump beslist dat Amerikaanse overheid alleen nog “mooie” gebouwen mag neerzetten

Met nog een kleine maand te gaan in het Witte Huis, heeft de Amerikaanse president Donald Trump met een presidentieel decreet beslist dat de federale overheid in de toekomst alleen nog “mooie” gebouwen mag neerzetten. Trump heeft de voorkeur voor de neoklassieke bouwstijl.

De uiteindelijke versie van het decreet is milder dan de conceptversie, die bouwwerken in een andere architectonische stijl dan de Grieks-Romeinse zou verbieden. Die stijl kenmerkt onder meer het Witte Huis, het Capitool en het Lincoln Monument in Washington. Enkele architecten reageerden boos op de conceptversie van Trumps decreet.

In plaats van een verbod, beveelt Trump met het decreet dat klassieke en “andere traditionele” stijlen “moeten worden aangemoedigd in plaats van ontmoedigd”, in tegenstelling tot bij federale overheidsgebouwen die sinds de jaren 60 zijn gebouwd in moderne stijlen.

De Amerikaanse hoofdstad Washington wordt volgens Trump gekenmerkt door een “onharmonische mix”, maar voortaan moet klassieke architectuur daar de standaard zijn voor overheidsgebouwen. De federale overheid was volgens de president “grotendeels gestopt met het bouwen van mooie gebouwen”. Hij haalt enkele recente voorbeelden aan in San Francisco, waar inwoners de gebouwen volgens hem “bij de lelijkste ooit” vinden.

Het Amerikaans Instituut van Architecten is niet blij met het presidentiële decreet en stelt dat het “ondubbelzinnig tegen” het initiatief is. Het decreet lijkt echter vooral symbolische waarde te hebben: een volgende overheid kan het gemakkelijk ongedaan maken.