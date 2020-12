Veiligheidsdiensten volgen in ons land meer gevaarlijke rechts-extremisten: “Aanslagen lijken aan basis te liggen”

De Belgische veiligheidsdiensten moeten steeds meer gevaarlijke rechts-extremisten opvolgen. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is er een tendens in de rechts-extremistische scene om zich te bewapenen, schrijft De Tijd dinsdag.

Er staan 67 namen op de lijst met potentieel gewelddadige extremisten die het Belgische antiterreurorgaan OCAD bijhoudt op basis van de gegevens waarover onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken. Van die 67 komen er 19 uit de rechts-extremistische scene, blijkt uit de cijfers die Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld) opvroeg bij Van Quickenborne.

In de lift

In een andere categorie van haatpropagandisten die het OCAD bijhoudt, staan 81 namen, waarvan er 29 een rechts-extremistisch cachet hebben. Dat betekent dat er bijna 50 rechts-extremisten in de gegevensbank van het OCAD staan.

Alle individuen op de OCAD-lijsten worden opgevolgd door de veiligheidsdiensten, zegt Van Quickenborne. “Dat het rechts-extremisme ook in ons land in de lift zit, is duidelijk. Deze trend is al enkele jaren aan de gang. De periode 2015-2016 met de aanslagen van IS en de vluchtelingencrisis lijken aan de basis te liggen.”

Er is ook een tendens voor rechts-extremisten in ons land om zich te bewapenen, aldus de minister. “De circulatie van (legale) vuurwapens in rechts-extremistische kringen is een trend die de Staatsveiligheid ernstige zorgen baart.”

Het OCAD heeft echter “geen concrete aanwijzingen op een onmiddellijk gevaar vanuit extreemrechts”, zegt Van Quickenborne. “Wel is er een latente dreiging vanuit rechts-extremistische hoek die zich de jongste jaren herhaaldelijk heeft gemanifesteerd via aanslagen door lone actors in diverse landen.”

Om hun boodschap te verspreiden, gebruiken de rechts-extremisten in ons land vooral de mainstream sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter, al wijken ze door de strengere regels op die sociale media uit naar “permissieve” alternatieven zoals Telegram of Vkontakte.