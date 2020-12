David Alaba pakt nog maar eens een prijs(je) en zorgt voor zenuwen op de transfermarkt: “We hebben er alles aan gedaan...”

David Alaba is maandag voor de zevende keer verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar. De 28-jarige verdediger van Bayern München haalde het met 33 punten duidelijk voor Leipzig-middenvelder Marcel Sabitzer (17 ptn) en de Hongaarse Salzburg-middenvelder Dominik Szoboszlai (13).

De verkiezing wordt georganiseerd door het Oostenrijkse persagentschap APA. De trainers van de twaalf Oostenrijkse eersteklassers zijn stemgerechtigd.

Alaba, die dit jaar met Bayern de treble (landstitel, DFB-Pokal en Champions League) pakte, mocht de trofee ook al van 2011 tot en met 2016 in ontvangst nemen. Vorig jaar ging de prijs naar de Noorse spits Erling Haaland, die kort nadien Salzburg verliet voor Borussia Dortmund.

Foto: AP

Vrije speler

De polyvalente verdediger is een van de grootste namen voor de komende transferperiode. Alaba is namelijk einde contract bij Bayern en van een contractverlenging lijkt niets in huis te komen. De Oostenrijker mag vanaf 1 januari dus spreken met andere clubs.

“We hebben er alles aan gedaan om tot een akkoord te komen”, aldus Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge. “We hebben vele gesprekken gevoerd en wilden een antwoord voor eind oktober. Dat is er niet van gekomen en ik weet niet of we nog opnieuw gaan spreken. Ons aanbod was fair, maar hij heeft het niet aanvaard.”

Alaba zou 12 miljoen euro per jaar willen en dat zou Bayern niet gegeven hebben. En dus duiken er heel wat geruchten op over een vrije transfer komende zomer. Real Madrid, Juventus, Manchster City, Manchester United, PSG… Allemaal zouden ze interesse hebben in de verdediger die al negen keer de Bundesliga en twee keer de Champions League won in zijn carrière.