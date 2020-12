Australiër die indringer doodde met samoeraizwaard schuldig aan doodslag

Een Australiër die een indringer doodde met een samoeraizwaard, hangt een maximale straf van 25 jaar boven het hoofd. Een jury in Sydney sprak hem vrij van moord, maar oordeelde dat hij zich wel schuldig maakte aan doodslag.

De 31-jarige Blake Davis werd verdacht van moord, omdat hij twee jaar geleden rapper Jett McKee doodde. McKee brak in bij het huis van Davis en zijn vriendin Hannah Quinn in Sydney en bedreigde het stel met een neppistool terwijl hij geld eiste.

Quinn en Davis verklaarden dat zij McKee, toen hij het huis uit vluchtte, achtervolgden omdat ze vreesden dat hij door zou gaan met zijn aanval. Davis doodde vervolgens McKee op straat met het zwaard, nadat zijn vriendin de inbreker tegen de grond had gewerkt. Het koppel verklaarde te hebben gehandeld uit zelfverdediging. De politie vond dat er geen sprake meer was van dreiging, omdat McKee buiten het huis werd gedood.

De jury oordeelde al na een dag dat Davis niet schuldig is aan moord, maar wel aan doodslag waar 25 jaar op staat. Hoe lang Davis de gevangenis in moet, hoort hij later. Quinn is volgens de jury schuldig aan medeplichtigheid aan doodslag.