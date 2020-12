Anderlecht en Nationale Loterij organiseren sportstage voor kinderen van ziekenhuispersoneel

RSC Anderlecht en de Nationale Loterij bieden 50 kinderen van het personeel van de Brusselse Iris-ziekenhuizen tijdens de kerstvakantie een gratis sportstage aan.

In het kader van Viva for Life en De Warmste Week zorgt paars-wit voor de opvang van de kinderen tussen 3 en 12 jaar. Zij kunnen zich elke dag uitleven op de RSCA Football Academy in Neerpede en allerlei sporten ontdekken, “in de goede handen van vzw Sport4you”. Jeugdcoaches van RSCA zakken ook af naar de stage voor een paar ludieke voetbaltrainingen.

“Met dit initiatief willen we onze buren van het Bracopsziekenhuis en van de andere Iris-ziekenhuizen een hart onder de riem steken”, stelt Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht. “De ziekenhuismedewerkers hebben de afgelopen maanden geweldig hard moeten zwoegen en staan ook nu nog sterk onder druk. Als wij dan vanuit de club iets kunnen doen om die druk op de ene of andere manier te verlichten, hoeven we daar niet lang over na te denken. Chapeau aan alle collega’s die dit project mee dragen en uiteraard een enorme dank u aan onze partner de Nationale Loterij, die het inschrijvingsgeld voor de kinderen volledig op zich neemt.”

“Onze medewerkers van het Bracopsziekenhuis en de andere Iris-ziekenhuizen zijn enorm blij dat hun kinderen in deze moeilijke tijden op deze stage terecht kunnen”, meldt Catherine Goldberg, algemeen directrice van de Iris-ziekenhuizen Zuid.

De stage werd dinsdag afgetrapt met een bezoek van spelers Hannes Delcroix en Anouar Ait El Hadj en RSCA Women Charlotte Tison en Kassandra Missipo.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News