Huiszoeking in Berlijn bij vermoedelijke geradicaliseerde moslim

De Duitse politie heeft dinsdagmorgen een huiszoeking gedaan in het appartement van een vermoedelijk geradicaliseerde moslim. De man wordt ervan verdacht een ernstig strafbaar feit te hebben voorbereid, aldus de politie. Zeker 190 agenten waren paraat bij de actie.

Verdere details werden niet bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk welk soort misdrijf de verdachte aan het voorbereiden was.

Ondanks verklaarden de Duitse autoriteiten dat het risico op een aanslag in Duitsland, meer bepaald in Berlijn, nog steeds aanwezig is. Het is nu vier jaar geleden dat Anis Amri met een vrachtwagen inreed op het publiek van een kerstmarkt, daarbij vielen twaalf dodelijke slachtoffers.