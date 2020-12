Wie gisteren in ons land hoopvol naar de horizon staarde om te zien hoe Jupiter en Saturnus op één lijn stonden, was eraan voor de moeite: het slechte weer gooide roet in het eten. Op andere plekken in de wereld hadden sterrenkijkers meer geluk. Ze waren getuige van het unieke spektakel dat zich aan de heldere hemel afspeelde. Onder meer in Argentinië, de Verenigde Staten en Canada werden beelden gemaakt van de planeten, die voor het eerst sinds 1623 zo dicht bij elkaar stonden.