Moskou wil uitleg van Europese ambassadeurs over EU-sancties na vergifting Navalny

De Russische regering heeft volgens staatspersbureau RIA Novosti de ambassadeurs van Duitsland, Frankrijk en Zweden om uitleg gevraagd over de sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan Rusland. De sancties volgden op de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny.

De EU legde sancties op aan hooggeplaatste bondgenoten van president Vladimir Poetin. Volgens de EU zit de Russische regering achter de vergiftiging van Navalny. Onderzoekscollectief Bellingcat zei bewijs te hebben dat de Russische geheime dienst FSB achter de moordpoging zit.

Navalny overleefde de vergiftiging en herstelde in Duitsland. Maandag publiceerde hij een video op YouTube waarin hij zegt contact te hebben gehad met een FSB-lid dat de opdracht had om hem te vermoorden. Dat FSB-lid legde volgens Navalny rustig uit wat hun plan was om hem te vergiftigen.

Rusland heeft ontkend iets met de zaak te maken te hebben. De eerste artsen die Navalny behandelden zeiden ook dat er geen gif was gevonden. Poetin zei onlangs dat Navalny te onbelangrijk was om te vergiftigen en als de FSB erachter had gezeten, dat het dan wel was gelukt.