Zussen nemen afscheid van hun mama die voor euthanasie kiest: “Fantastische vrouw”

Tijdens het StuBru-programma ‘Beats of love’ kunnen luisteraars deze week iemand bedanken met muziek. Maandag wilden zussen Jolien en Liselot hun mama Els in de bloemetjes zetten omdat ze binnenkort afscheid moeten nemen van haar. Els liep twee jaar geleden een hersenbloeding op en moest jarenlang vechten om erbovenop te komen. Nu heeft de dappere moeder voor euthanasie gekozen. “Mama, we willen je bedanken voor de fantastische vrouw die je altijd bent gebleven”, klonk het tijdens het beklijvende moment.