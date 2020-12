Eerste commerciële vlucht tussen Israël en Marokko

In de Israëlische stad Tel Aviv is dinsdag een eerste commerciële vlucht vertrokken naar Marokko. De vlucht kadert in de normalisering van de diplomatieke banden tussen beide landen.

Twee weken geleden werd Marokko het vierde Arabische land dat in korte tijd de relaties met Israël normaliseerde. President Donald Trump was bij de deal betrokken. Marokko wilde alleen de banden met Israël aanhalen als de VS de Westelijke Sahara zouden erkennen als Marokkaans grondgebied, wat dus ook gebeurde.

Beide landen kwamen overeen om ook te starten met directe vluchten tussen Israël en Marokko. Die eerste symbolische vlucht is dinsdag vertrokken vanuit Tel Aviv. Aan boord zaten onder meer Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, en een adviseur van Israëlisch premier Benjamin Netanyahu. “We hebben verschillende overeenkomsten die we tijdens de reis willen afsluiten die hopelijk de weg naar vrede zullen voortzetten”, aldus Kushner voor het opstijgen.